El Gobierno mantendrá tres días “no laborables” turísticos en 2026 y solo volverán a ser disfrutados por los empleados públicos

El sector del turismo esperaba la vuelta de los feriados turísticos.

Por segundo año consecutivo, el gobierno de Javier Milei volvió a categorizar como “no laborables” a los puentes turísticos destinados a promover la actividad del sector, de especial relevancia para ciudades como Mar del Plata, por lo que el beneficio solo podrá ser disfrutado por los empleados públicos.

A través de la Resolución 164/2025, la Jefatura de Gabinete, conducida por Manuel Adorni, estableció la continuidad de los tres días no laborables turísticos, que fueron fijados para el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre, en vinculación con feriados del calendario oficial.

Al igual que el año pasado, y en base a lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley 27.399 de Establecimiento de Feriados y Fines de Semana Largos, las tres jornadas serán “no laborables” y no “feriados”, como ocurría hasta 2023. La categoría de “no laborable” implica que estarán exentos de cumplir sus tareas habituales los empleados estatales, mientras que dependerá de cada empresa extender el beneficio a sus trabajadores. En los hechos, casi la totalidad del sector privado no otorgó el día en 2024.

Los puentes turísticos buscan promover la actividad en el sector, aunque no serán feriados.

Estas fechas fueron seleccionadas para generar fines de semana extralargos, ya que permitirán cuatro días consecutivos de descanso. Se trata de una estrategia aplicada en los últimos años para dinamizar la economía en sectores como el hotelero, la gastronomía y el transporte.

El día no laborable del lunes 23 de marzo permitirá un descanso extendido en torno al feriado del 24 de marzo, cuando se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En tanto, el viernes 10 de julio se sumará al feriado del jueves 9 de julio, por el Día de la Independencia, mientras que el lunes 7 de diciembre antecede al 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María.

El calendario de feriados 2026

Enero

Jueves 1: Año Nuevo (feriado inamovible).

Febrero

Lunes 16 y martes 17: Carnaval (feriados inamovibles).

Marzo

Lunes 23: día no laborable con fines turísticos.

Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible), que este año coincidirá con el Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible).

El cronograma se conoció a través de una resolución del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Mayo

Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).

Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se conmemora el 17, feriado trasladable).

Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable, sin cambios este año).

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, que este año se mantiene sin modificaciones).

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (se traslada desde el viernes 20 para conformar un fin de semana largo).

Diciembre

Lunes 7: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25: Navidad (feriado inamovible).