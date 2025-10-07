Sube la temperatura pero con fuertes ráfagas: el clima para este miércoles en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los datos del tiempo para las próximas horas. Según anunció, habrá un leve aumento en la temperatura. De a poco se empieza a sentir el ambiente veraniego.

El miércoles comenzará con un cielo despejado y una temperatura de alrededor de 10 grados durante la madrugada. El viento tendrá una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora desde el oeste.

Durante la mañana el cielo será parcialmente nublado y la temperatura ascenderá levemente a los 11 grados. Por su parte, el viento rotará hacia el noroeste entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Por la tarde el cielo se mantendrá del mismo modo, con una temperatura máxima de 23 grados. El viento soplará desde el mismo sector, aunque su velocidad aumentará a entre 23 y 31 kilómetros por hora.

La noche será algo nublada y la temperatura bajará a unos 20 grados. Por su parte, el viento se mantendrá desde el noroeste a entre 23 y kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.