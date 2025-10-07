Motochorros robaban motos a mano armada: en dos allanamientos, secuestraron objetos de interés para la causa

Dos allanamientos fueron realizados este martes en el marco de una investigación por robos agravados cometidos bajo la misma modalidad en distintos puntos de Mar del Plata. Los procedimientos tuvieron lugar en viviendas de Bolívar al 10600 y Ghandi al 3200, dispuestos por el Juzgado de Garantías N°6, a cargo del Dr. Juan Tapia, con intervención de la Oficina de Delitos contra la Propiedad Automotor del fiscal Joaquín Morán.

La causa se inició tras varios hechos ocurridos en septiembre, en los que motociclistas fueron interceptados por dos delincuentes armados que, a bordo de una moto tipo Honda XR, les sustrajeron sus vehículos y pertenencias personales. En todos los casos, las víctimas fueron amenazadas con armas de fuego y los asaltantes se dieron a la fuga hacia la zona norte de la ciudad.

Durante el allanamiento en Bolívar al 10600, personal policial secuestró prendas de vestir que coincidían con las utilizadas por los autores de los robos: camperas, zapatillas, buzos, un chaleco inflado y un casco negro con visor transparente. En el segundo domicilio, en Ghandi al 3200, no se hallaron elementos de interés para la investigación.

El fiscal Morán dispuso el secuestro de las prendas encontradas y la remisión de las actuaciones a la sede judicial para continuar con la pesquisa que busca identificar a los responsables de los hechos.