La Selección Argentina no jugará ante Puerto Rico en Chicago: cuáles son los motivos del cambio de sede

La Selección Argentina no disputará finalmente su partido ante Puerto Rico en la ciudad de Chicago, debido a los graves incidentes sociales y de violencia urbana que se registran en la zona. Por razones de seguridad y logística, la organización decidió trasladar el encuentro al estadio del Inter Miami, donde se jugará el lunes 13 de octubre, según confirmaron fuentes cercanas a la AFA.

El cambio modifica la planificación original de la doble fecha FIFA, que contemplaba un primer amistoso en el Hard Rock Stadium de Miami ante Venezuela, y un segundo encuentro en Chicago. Con esta modificación, ambos partidos se disputarán en el estado de Florida, concentrando a la Scaloneta en una misma región para reducir riesgos y traslados.

El traslado del partido se da en medio de una escalada de violencia que sacude a la ciudad de Chicago. Según el Departamento de Policía local, durante el último fin de semana se registraron 22 tiroteos en apenas tres días, con un saldo de 29 víctimas y cuatro muertes.

Los incidentes ocurrieron entre el viernes por la tarde y la medianoche del domingo, y afectaron tanto a jóvenes como a adultos, varios de ellos alcanzados por balas perdidas o ataques desde vehículos en movimiento. Uno de los hechos más graves fue el asesinato de un hombre de 33 años tras recibir dos disparos en el pecho durante una discusión.

La tensión también aumentó por enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas federales, en uno de los cuales un vehículo del Departamento de Seguridad Nacional fue embestido durante una protesta. El gobernador de Illinois, JB Pritzker, reiteró su rechazo al plan del expresidente Donald Trump de desplegar la Guardia Nacional en la ciudad, al que calificó como una “invasión”.

Ante este panorama, la AFA y las autoridades estadounidenses coincidieron en que no estaban dadas las condiciones para garantizar la seguridad del evento en Chicago. Por eso, el amistoso frente a Puerto Rico se jugará en el DRV PNK Stadium, casa del Inter Miami, donde también actúa Lionel Messi en la MLS. Todavía restan definir detalles de horario, venta de entradas y logística, pero la prioridad ya está clara: proteger a jugadores, hinchas y cuerpo técnico en un entorno más controlado y seguro.