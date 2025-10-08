Un auto chocó contra una columna y se partió en dos: una bebé falleció en el acto

Una nueva tragedia se cobró esta mañana sobre el kilómetro 503 de la Ruta 11, en jurisdicción del partido de Mar Chiquita, cuando un auto se estrelló contra una columna de alumbrado y se partió en dos. Una bebe de 2 años falleció en el acto.

Fuentes consultadas por 0223, indicaron que el trágico siniestro sucedió este miércoles, cerca de las 7.50, cuando un Ford K gris que circulaba desde Santa Clara en dirección a Mar del Plata, se despistó e impactó brutalmente contra una columna. Como consecuencia del tremendo choque, el auto quedó del otro lado de la ruta, partido literalmente en dos. La parte delantera del Ford K quedó sobre la cinta asfáltica, y la trasera, en la ciclovía, a unos 40 metros

Las primeras hipótesis sostienen que el auto, conducido por la mamá de la víctima rozó con su rueda izquierda el cordón, se despistó y arrolló la columna: por la violencia del siniestro, la pequeña habría salido despedida del habitáculo y lamentablemente perdió su vida.

Hay un corte total sentido Mar del Plata a Mar Chiquita, por lo que hay un by pass hasta el kilómetro 502. El tránsito está demorado y se pide precaución a los automovilistas.