Tremendo: tras una feroz pelea, asesinó a su papá de un martillazo en la cabeza

Un hombre de 65 años fue asesinado por su hijo, de 37, quien lo agredió a martillazos en la cabeza como saldo de una discusión familiar que entablaron dentro de la vivienda en la que residían: el dramático suceso tuvo lugar el miércoles en el noroeste del conurbano bonaerense. El agresor se fugó del domicilio, pero luego resultó detenido por las autoridades policiales.

Los investigadores intentan establecer si el sospechoso padece alteraciones psiquiátricas. Mientras tanto, la víctima del hecho fue identificada como Rodolfo Alcides Sosa: todo se produjo en una finca situada en Senillosa al 3100, casi en el cruce con Nueve de Julio. Al mismo tiempo, trascendió que el anciano y su hijo comenzaron una disputa, oportunidad en la que el sospechoso, luego de apoderarse de un martillo, resolvió agredir a golpes a su padre.

El atacante huyó del lugar y la víctima debió ser conducida de urgencia al Hospital de Trauma y Emergencias Doctor Federico Abete, donde finalmente perdió la vida como consecuencia de las graves heridas. Los servidores públicos de la comisaría 2ª del distrito dialogaron con los familiares del fallecido y, de inmediato, decidieron realizar un intenso rastrillaje en las calles del barrio.

De esa manera, consiguieron apresar al autor del mortal ataque, quien estaba en las cercanías del escenario del crimen. Peritos de la Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron luego al fallecido y determinaron que presentaba golpes en la región del cráneo. A su vez, tras requisar el lugar de la pelea fatal, incautaron en la vivienda un martillo, que se cree que habría sido utilizado por el hijo de la víctima para consumar este asesinato.