Borrachos se desconocieron, pelearon con palos, cuchillos y rompieron el vidrio de un patrullero

Un llamado al 911 que denunció la presencia de dos personas alcoholizadas provocando disturbios en la calle terminó con la aprehensión de dos hombres de 50 y 52 años en la zona de Luro y Tres Arroyos. Durante la intervención policial uno de ellos rompió un vidrio de uno de los patrulleros que arribaron al lugar.

Fue personal del Comando de Patrullas el que llegó al lugar y redujo a los sujetos que habían tomado alcohol y en el medio de una discusión comenzaron a provocar incidentes. Al momento de identificar al menor de los dos, éste intentó agredirlos con un palo y un cuchillo.

Al llegar a la comisaría duodécima rompió un vidrio del móvil policial, por lo que además de las contravenciones le formaron una causa penal por daño.

Se le formó una causa penal.

Ambos sujetos registran varios procesos penales previos –más de una veintena- y en las próximas horas deberán declarar en la fiscalía de Flagrancia.