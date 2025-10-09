Siguen los parches: un fiscal deberá cubrir una vacante en Delitos Económicos

Una “constante adecuación de recursos humanos disponibles”. Así plantea en su resolución la Fiscalía General la decisión de que un cargo vacante sea ocupado por un fiscal que está en funciones en otra dependencias y que deberá cumplir tareas simultáneas: en este caso el fiscal Luis Ferreyra ocupará la vacante en Delitos Económicos que dejó Juan Pablo Lódola al asumir como miembro de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías.

En la resolución se tuvo en cuenta que con el alejamiento de Lódola y de Leandro Favaro –nuevo miembro de la Sala I de la Cámara- son siete los cargos vacantes de Fiscales y que para evitar resentir la funcionalidad de esta estructura en general, es necesario “contar con un mayor esfuerzo por parte los Magistrados restantes”.

Fiscal General Fabián Fernández Garello. (Foto: archivo 0223).

“En tal sentido, cabe señalar que son varios los Fiscales subrogantes, que actualmente cumplen tareas simultáneamente en sus dependencias y en las que son asignados para cubrir vacancias. Por ende, en la medida que el número de vacantes se incrementa, es más dificultoso contar con Magistrados con disponibilidad para cubrir nuevas subrogancias, ya que por las especiales competencias de algunas dependencias, es dificultoso que el Fiscal que se encuentre a su cargo pueda asumir mayores responsabilidades”, indicaron.

Por el momento se dispuso solamente subrogancia en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 10 en la que se desempeñaba a los fines de “preservar el normal funcionamiento de dicha dependencia, por la multiplicidad de tareas indelegables que deben llevarse a cabo, el incremento de investigaciones penales en curso, y la copiosa agenda de juicios que no puede sostenerse adecuadamente con un único Agente Fiscal a cargo”.

De este modo Fabián Fernández Garello asignó transitoriamente como Agente Fiscal Subrogante en reemplazo del Fiscal Juan Pablo Lódola, al fiscal Luis Ferreyra que cumplirá esas tareas en forma simultánea con sus funciones como Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 12.

La medida fue comunicada a todos los agentes fiscales, a la Cámara de Apelación y Garantías, a la Defensoría General , al Colegio de Abogados Departamental y a los departamentos de Policías existentes en esta Departamental para que se notifiquen todas las dependencias a su cargo.