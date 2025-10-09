Pidieron la preventiva del único sobreviviente de la toma de rehenes que terminó con dos muertos

En sintonía con los tiempos procesales vigentes, el fiscal Carlos Russo le pidió hace instantes a la Justicia de Garantías que convierta en prisión preventiva la detención de Flavio Basualdo, el único detenido tras el tiroteo y atrincheramiento que terminó con dos delincuentes muertos el mes pasada en el barrio Libertad.

El titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 le pidió a la Jueza de Garantías Rosa Frende que el hombre de 40 años siga alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán en el marco de la causa que lo tiene imputado por violación de domicilio, privación ilegal de la libertad y encubrimiento agravado.

Todo ocurrió en el barrio Libertad.

El último de los delitos fue imputado tras obtener elementos suficientes para establecer que ese día Basualdo fue a verlo a Matías “Pata de Palo” Cornejo para avisarle que la policía lo estaba buscando. En su declaración habías señalado que ese día fue a ver a Nahuel Niz por el arreglo de una moto y que lo había sorprendido la situación que se generó a partir del arribo de personal de la DDI.

En esa oportunidad sostuvo que cuando los dos fallecidos vieron que había una camioneta en la puerta y personal de la DDI, le dijeron de saltar a la casa lindera. Agregó que Matías Cornejo tenía dos armas –una en la mano y otra en la cintura y que Niz tenía la restante en su poder.

De acuerdo a su relato, cuando ingresaron a la casa Niz ya decía que se quería matar y dijo que a abrazó a “Pata de Palo” antes de salir a un pasillo. Allí escucharon los primeros tiros –que podrían ser los que hirieron al sargento de la DDI- y luego los pasos de ambos de regreso: allí escucharon otras detonaciones y luego vio con las mujeres que ambos estaban tirados.

Para establecer la dinámica exacta de la muerte de Matías “Pata de palo” Cornejo y Nahuel Niz, el fiscal hará una secuencia fáctica con los informes de balística pendientes y los relevamientos hechos en el lugar de manera de tener precisiones de cómo fue el desenlace.

Matías "Pata de palo" Cornejo.

El jueves 11 de septiembre personal de la DDI, por pedido de la fiscalía, estaba realizando dos órdenes de allanamiento en horas del mediodía, en la búsqueda de esta persona, Matías Cornejo, que está imputado por el homicidio de Rubén "Viruta" Ordóñez. En la casa de República de Siria y Chacabuco, cuando llega el personal policial, ven egresar del domicilio que les habían sindicado a una femenina que estaba relacionada con este sujeto y que les dijo que este individuo estaba adentro, y se mostraba atemorizada".

Fue en ese preciso instante, cuando los efectivos le estaban comunicando esa novedad a al fiscal, que lograron ver que en un domicilio lindante, en un pasillo, estaba Cornejo armado. El prófugo empezó a efectuar disparos a mansalva al personal policial, un efectivo recibió un balazo que le destrozó la tibia y el peroné, y allí comenzó el terror.

Los tres delincuentes, Cornejo, Nahuel Niz y Flavio Basualdo, se metieron desde la vivienda vecina, donde vivía el segundo de ellos, a la casa que habitaban una mujer mayor y sus dos nietas adolescentes que fueron tomadas de rehenes: una joven de 19 años y otra de 17.

Después de horas de terror, las chicas lograron comunicarse con su madre, que estaba en la calle junto a la policía, y le dijeron que uno de los hombres estaba muerto en el piso, el otro herido y Basualdo les decía "que no salieran, que era peligroso".

Elementos secuestrados.

"Ya se advertía en parte a través de la visualización del dron en forma previa que había un cuerpo tendido de una persona herida que estaba en situación agónica, con un aparente disparo de arma de fuego, que después fallece en horas de la medianoche (Niz). Después estaba en el interior también, ya de la vivienda, Matías Cornejo, sin vida, con un disparo de arma de fuego en la zona de de la sien, con orificio de entrada y salida. Había tres armas de fuego, muchísimos rastros hemáticos", señaló Russo en su momento.

El fiscal comentó que luego de que ingresó el GAD, efectivos de la DDI, y Policía Científica, se "hizo todo un trabajo en cuanto a la recolección de evidencias, que había varias, y también todo lo que tiene que ver con las tomas de muestras fotográficas, planimetrías, todo lo que después nos va eventualmente a a servir como para poder determinar qué es lo que sucedió hacia adentro con estas tres personas".