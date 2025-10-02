Manta corta: reubican a fiscales y subrogan cargos

La confirmada jubilación del fiscal Guillermo Nicora, el pase que la semana que viene ubicará a Leandro Favaro y Juan Pablo Lódola en la Cámara de Apelación y Garantías, el déficit en nombramientos más algunas decisiones operativas, generaron la reubicación de fiscales en el Departamento Judicial Mar del Plata y la necesidad de subrogar alguna de esas unidades.

Fiscal Guillermo Nicora. (Foto: archivo 0223).

Las fuentes judiciales consultadas por 0223 confirmaron que los cambios implementados por la Fiscalía General se hicieron efectivos el miércoles con el comienzo del nuevo mes y que afectaron a la fiscalía descentralizada de General Alvarado y a la fiscalía de Flagrancia.

El fiscal Ramiro Anchou, a cargo de la Descentralizada de Mar Chiquita, va a subrogar hasta nuevo aviso la Descentralizada de General Alvarado ya que Ana María Caro cumplirá funciones en la fiscalía de Flagrancia.

Fiscal Ana María Caro. (Foto: archivo 0223).

La otra subrogancia está a cargo de la fiscal Mariano Baqueiro del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil que tomará uno de los turnos de la fiscalía de Flagrancia. “Los dos que subrogan obviamente continúan con sus cargos originales”, aclararon las mismas fuentes.

Flagrancia funcionará entonces con los fiscales Facundo De la Canale, Eduardo Layús, María Isabel Sánchez, Caro y Baqueiro. El fiscal Leandro Arévalo –que viene trabajando en esa unidad- tomará las tareas de llevar adelante los juicios que hacía Nicora en conjunto con el fiscal Daniel Vicente.

Fiscal Ramiro Anchou. (Foto: archivo 0223).

Con relación a las vacantes que se genera con la salida de Favaro y Lódola –que el miércoles próximo asumirán como camaristas- aún no se definió de qué manera se cubrirán. En el caso de estupefacientes quedan al frente los fiscales Daniela Ledesma y Pablo Cistoldi, pero en el caso de Delitos Económicos, queda solamente Daniel Bruna ya que Javier Pizzo asumió la nueva fiscalía de Delitos Informáticos a fines de abril de este año.