La fiscalía de Delitos Culposos acumuló causas por más de cien muertes en nueve meses

A falta de tres meses para el cierre del año la fiscalía de Delitos Culposos alcanzó 104 víctimas en hechos cuya investigación está a su cargo: el número supera largamente las estadísticas de años anteriores y vuelve a tener a los siniestros viales –con o sin participación de terceros- como la principal causa.

En todo 2024 se registraron instrucciones penales preparatorias por 90 víctimas; en 2023 se habían alcanzado las 95 víctimas y en 2022 el número final fue de 114. "La diferencia con ese último año es que aún restan tres meses en este 2025 y la cifra será altamente superada", dijo un operador judicial a este medio.

Fiscal Germán Vera Tapia.

La estadística de la fiscalía a cargo de Germán Vera Tapia incluye los hechos registrados hasta el 30 de septiembre en General Pueyrredón, General Alvarado, Balcarce y Mar Chiquita, aunque solamente 8 ocurrieron en partidos vecinos.

La siniestralidad vial, ya sea choque entre rodados, atropellamiento a peatones o despistes sin participación de terceros dejó como saldo en los primeros nueve meses un total de 66 víctimas. Una de las particularidades es que ese número se dio en 62 hechos porque se registraron dos siniestros con víctimas dobles y uno con tres fallecidos.

El segundo ítem, con 20 causas, es el de mala praxis, investigaciones que registran procesos más largos, lentos y, muchas veces, dificultades para poder llegar a juicio. En este caso, cuatro de ellos se registraron en municipios de la zona.

Es el número más alto de los últimos años.

Cinco son hasta el momento las víctimas fatales por incendio o explosión, cinco también por caída de altura y dos por inhalación de monóxido de carbono.

El resto de los hechos fueron por electrocución, desprendimiento de una parte de un auto que impactó a una mujer, la no apertura de un paracaídas, ahogamiento, caída a un pozo ciego y el ataque de un perro pitbull: en los últimos tres los fallecidos son menores de tres años.