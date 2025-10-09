No dejó ninguna: andaba en un auto robado, con patente falsa y carnet trucho

Una patenta falsa a un auto robado que manejaba con un carnet de conductor apócrifo. Así se enumeran las tres irregularidades que personal de Prefectura Naval Argentina registró esta tarde cuando interceptó un automóvil VW Polo durante un control de rutina en el barri Bernardino Rivadavia.

Los prefectos interceptaron el rodado en la esquina de San Lorenzo y Francia porque la patente que tenía colocada parecía ser apócrifa. Al confirmar esa sospecha también establecieron que el rodado registraba un pedido de secuestro activo por el delito de robo calificado en la ciudad de Buenos Aires.

El conductor del rodado entregó su licencia de conducir y la tarjeta verde del auto durante el operativo: ambas eran falsas, por lo que se labraron actuaciones ante la fiscalía de Delitos Económicos y la de Flagrancia.

En el marco de causas por Uso de documento Público apócrifo y encubrimiento, las autoridades judiciales en turno ordenaron su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán. También fue notificado de formación de causa ante la Justicia Federal.