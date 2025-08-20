Aquarium: qué dicen las inspecciones realizadas durante los últimos días

En el marco de la polémica que se generó durante los últimos días, después de que se dieran a conocer imágenes de las condiciones en las que se encuentran los animales que continúan en el predio del ex Aquarium, agentes de Zoonosis y de la Provincia de Buenos Aires realizaron inspecciones. Cuáles fueron los resultados.

De acuerdo al acta de constatación, los animales que permanecen en el lugar —entre ellos delfines, pingüinos, lobos marinos y lemures— presentan un estado de salud estable. "No se observa desnutrición alimenticia en general, no se encuentran animales muertos. Los delfines se conservan activos, en estado normal y sin aparentes signos visibles de enfermedad. En el momento de la inspección observamos que se está alimentando a los pingüinos en su sector correspondiente", indica el documento.

Al mismo tiempo, se dejó asentado que "se observa un deterioro edilicio de infraestructura en general", y que la inversión se mantiene únicamente en los espacios vinculados con los animales: provisión de alimentos, alimentación y atención veterinaria.

Durante el procedimiento se registraron fotos y videos que quedaron a disposición de la fiscalía interviniente en caso de ser requeridos.