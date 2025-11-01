Destruyeron el auto tras despistar en ruta 11 y chocar contra una alcantarilla

Así quedó el auto siniestrado en ruta 11 tras despistar y chocar contra una alcantarilla.

Un siniestro vial tuvo lugar en ruta 11 protagonizado por un auto en el que se trasladaban dos personas que despistó y tras salirse de la cinta asfáltica terminó por colisionar contra una alcantarilla.

Como consecuencia del impacto el auto quedó seriamente dañado pero afortunadamente sus dos ocupantes no sufrieron heridas visibles.

Según pudo saber 0223, el hecho ocurrió a la altura del kilómetro 310 de ruta 11, en cercanías de San Clemente del Tuyú sobre los carriles en dirección hacia la ciudad de Buenos Aires.

Al llegar al lugar, personal de la policía vial bonaerense comprobó que un auto marca Fiat modelo Idea había quedado detenido sobre la zona de banquina con su parte delantera completamente destruida.

El sector del kilómetro 310 de ruta 11 donde ocurrió el siniestro.

Al mando del rodado iba un hombre de 62 años con domicilio en la localidad de Mar de Ajó y de acompañante otro hombre de 63 con residencia en el distrito de Morón.

De acuerdo a lo detallado por las fuerzas de seguridad intervinientes, ninguno sufrió heridas de consideración. Pese a eso, personal médico de una ambulancia que llegó hasta el lugar decidió traslasar al conductor del vehículo para un mejor control de su salud.

Se hicieron presentes en la zona los bomberos voluntarios de San Clemente del Tuyú y personal de la empresa concesionaria Aubasa para retirar el vehículo con una grúa.

El tramo de la ruta en donde ocurrió el siniestro es un sector recto, donde el tránsito era nomal y el asfalto se hallaba seco.