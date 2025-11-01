Video: le intentaron robar la rueda de auxilio y los echó a los macetazos

Los dueños los echaron a los macetazos mientras robaban la camioneta. Imágenes de las cámaras de seguridad.

Un robo fue frustrado por los propios dueños de la camioneta que era abordada por dos delincuentes este viernes al mediodía en la zona de Acha e Irala, zona Puerto.

El accionar fue muy rápido y a la vista de todos. Mientras los hombres bajaban de un vehículo particular y se colocaban a la par del coche de las víctimas, uno de ellos intentaba forzar la rueda de auxilio de la Ford Ranger que se encontraba estacionada frente a la vivienda.

Al advertir la situación a través de las cámaras de seguridad, los dueños salieron rápidamente al balcón para ahuyentarlos. Además de los gritos para pedir ayuda, los amedrentaron con algo más contundente: "Les tiramos macetas desde el balcón", contó a 0223 uno de los protagonistas.

"No es la primera vez que nos pasa, en noviembre del año pasado ya habían robado pero el hombre había venido caminando. En el negocio de enfrente también se llevaron la rueda de una camioneta RAM en septiembre", agregó sobre la situación de seguridad del barrio.

La reacción fue efectiva y sorprendió a los delincuentes que huyeron del lugar a toda velocidad. El robo quedó frustrado pero a la vez, grabado por las cámaras de seguridad del lugar.