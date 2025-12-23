Vio pedalear al hombre que le robó la bicicleta y le avisó a la policía

El sujeto será alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.

El aviso que una adolescente de 16 años le dio a la policía tras ver pasar a un hombre en la bicicleta que le habían robado permitió aprehender al sujeto y recuperar el rodado.

La chica le avisó a los efectivos que el sujeto andaba en la bicicleta que le habían robado poco antes en un establecimiento al que habían asistido ambos. En inmediaciones de la avenida Constitución y Luzuriaga hicieron efectiva la aprehensión.

El rodado sustraído a la adolescente de 16 años.

Por su lado, el hombre fue trasladado a la comisaría sexta, donde labraron actuaciones por el delito de hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública.

El fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso el alojamiento del imputado en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.