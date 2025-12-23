Salió a pasear al perro y le pegaron un tiro en la cabeza para robarle: sobrevivió

En las últimas horas un hecho de inseguridad conmocionó a la localidad bonaerense de Lanús. Una mujer de 25 años fue baleada en la cabeza en un intento de asalto cuando salía a pasear a su perro.

El ataque quedó registrado en las cámaras de seguridad de la cuadra y las imágenes se viralizaron en las redes sociales provocando indignación: la mujer ni siquiera se había resistido.

El robo ocurrió anoche alrededor de las 22 horas, en la esquina de Montevideo y Juan B. Justo del partido de Lanús. La joven fue asistida en el Hospital Narciso López y afortunadamente se encuentra fuera de peligro.

Una vuelta a la manzana que terminó de la peor manera

La mujer de 25 años había salido a caminar junto a su papá y su perro por el barrio, cuando fueron sorprendidos por dos delincuentes armados desde una moto. Según se observa en las imágenes de las cámaras de seguridad, los agresores bajaron directamente a robarle y uno de ellos disparó contra la cabeza de la chica.

Según confirmaron fuentes médicas, la bala solo rozó el cuero cabelludo. Aun así el disparo le provocó una herida que obligó a su padre a trasladarla de inmediato al Hospital Narciso López. Allí le realizaron estudios quedó fuera de peligro.

Tras el ataque a la joven, los mismos delincuentes avanzaron contra un delivery que circulaba en bicicleta, pero el hombre logró escapar y no requirió asistencia médica. El caso es investigado por la Justicia con apoyo de las fuerzas de seguridad bonaerenses. Aún no se logró identificar a los agresores.