Vacantes completas: Montenegro oficializó la designación de los tres nuevos jueces de Faltas

Con estos nombramientos, los cinco tribunales cuentan con sus respectivos titulares.

El intendente Guillermo Montenegro oficializó la designación de tres nuevos jueces de Faltas, luego que el pasado jueves el Concejo Deliberante prestará su acuerdo para dichas designaciones.

A través de tres decretos, el jefe comunal designó en el Juzgado de Faltas N°1 a Franklin Llan de Rosos, quien entre 2019 y 2020 fue subsecretario de Legal y Técnica del propio Montenegro; en el Juzgado N°2 nombró a María Paula Hernández, abogada independiente que asesora a importantes empresas de la ciudad; mientras que al N°3 va el presidente del Colegio de Abogados de Mar del Plata, Leandro Gabás, hombre ligado al senador nacional radical Maximiliano Abad.

Con estas designaciones, el gobierno finalmente completa las dos vacantes generadas en 2018 por la renuncia de las juezas Ana María Castelao y Carmen Maffioni, además de una tercera por la reciente renuncia por jubilación del exjuez José Luis Oteiza.

Previo a su salida de la intendencia, Montenegro oficializó tres nuevos cargos en los Juzgados de Faltas.

Precisamente y a través de un cuarto decreto, Montenegro designó a Oteiza como asesor ad honorem en materia contravencional y de faltas dentro de la estructura de los Juzgados de Faltas, tras un pedido del propio exmagistrado.

“Su colaboración se orientará a brindar asistencia técnica y asesoramiento sobre la aplicación de leyes y normativa referida a contravenciones y faltas, aportando criterio interpretativos y perfiles de capacitación para el personal que cumple funciones en fichas dependencias”, destacó Montenegro al respecto en el mencionado decreto.