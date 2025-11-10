¿Querés ganarte una temporada en un balneario? Un refugio lanza una rifa para ayudar a los animalitos

A menos de un mes del inicio formal de la temporada, una de las redes de tránsito de animales más grande de Mar del Plata lanzó el sorteo de una carpa durante toda la temporada en un reconocido balneario de la ciudad como una forma de recaudar fondos que le permitan saldar las deudas que mantienen con los pet shops y veterinarias, y continuar salvando vidas de mascotas en estado de vulnerabilidad.

Según explicó a 0223 Laura Golmar, titular de “Patitas Mdp”, la gran rifa del refugio tiene un premio de una temporada desde diciembre 2025 hasta marzo de 2026 en el Balneario 1 de Punta Mogotes, que cuenta además con piscina y cochera incluida.

En ese marco, adelantó que el sorteo se realizará el 30 de noviembre en Lotería Nacional y cada número tiene un valor de 30 mil pesos.

“Se nos ocurrió sortear la carpa y poner ese valor ya que una temporada completa está cerca de los tres millones de pesos”, relata Laura a 0223 al tiempo que explica que lo recaudado es para saldar la deuda que tiene con veterinarias y pets shops y que, en la actualidad supera los siete millones de pesos.

Actualmente, el refugio adeuda un total de $ 7.200.000 (siete millones doscientos mil pesos) y da tránsito a 100 perros y gatos que aguardan por una familia adoptiva. Mientras tanto, Laura y su red de tránsito cubren todas las necesidades de las mascotas.

Quienes quieran participar de la rifa pueden solicitar su número al 2235119007 y, quienes quieran hacer un aporte pueden realizar una transferencia a la cuenta patitas.mdp.