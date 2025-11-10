Siniestro: abusó de una amiga de su nieta, de 9 años, cuando se juntaban en su casa

Un hombre fue detenido por las autoridades policiales al haber sido acusado de abusar sexualmente de una nena de 9 años. El aberrante suceso se registró en el noroeste del conurbano bonaerense y se asegura que la víctima era amiga de una nieta del sospechoso. El individuo de 62 años, cuyo nombre no fue develado, resultó detenido hace pocos días tras un allanamiento en la calle San Lorenzo, en las cercanías del barrio Villa Iglesias.

Según agregaron los informantes, el operativo estuvo a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y en base a las directivas impartidas por los integrantes de la Unidad Funcional N° 14 del distrito. Al mismo tiempo, la denuncia había sido radicada el 5 de marzo por la madre de la víctima, de 33 años.

En ese marco, la mujer sostuvo que su hija le había señalado que, en algunas ocasiones, mientras se hallaba de visita en la finca de una amiga, era violada por el abuelo de la joven en el interior de la vivienda. Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada como "abuso sexual”, el Juzgado de Garantías N° 6 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por el momento, el acusado permanece detenido y a disposición de la Justicia, mientras la fiscalía especializada en delitos sexuales continúa con la toma de declaraciones y pericias psicológicas a la víctima.