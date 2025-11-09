Confirmaron que el hombre que atropelló a tres jubiladas manejaba en ojotas

La investigación por el impactante accidente en Lanús sumó un dato clave en las últimas horas. La fiscalía confirmó que el conductor del Renault Symbol iba manejando en ojotas cuando atropelló a tres jubiladas que cruzaban la avenida Hipólito Yrigoyen y 25 de Mayo.

La brutal secuencia ocurrió a metros de la estación de Lanús y quedó grabada por una cámara de seguridad municipal. El video comienza con el paso de un colectivo, al lado de un grupo de peatones que cruzaba la calle. El vehículo dobló y pasó por al lado de las personas con total normalidad, y unos segundos después, un Renault Symbol siguió derecho, aceleró y atropelló a tres mujeres que cruzaban correctamente la calle.

En primer término levantó por los aires a una mujer, y unos pocos metros más adelante hizo lo propio con otra señora mayor que llevaba una bolsa en su mano. Antes de frenar sobre el boulevard, el auto embistió por la espalda a otra mujer, que quedó tendida en el suelo. A los pocos minutos llegó el personal policial de la Comisaría Primera de Lanús y detuvo al conductor del auto, identificado como Ezequiel Eduardo Mambrín, de 37 años.

En tanto, las tres víctimas fueron trasladadas de urgencia por el SAME al Hospital Evita. Por un lado, Juana Vignogna (73) sufrió graves lesiones en el brazo izquierdo y será derivada a un centro de mayor complejidad, donde los médicos evalúan la posibilidad de amputarle el miembro, mientras que Mirta Silvia Amor López (91) presentó una fractura expuesta en la cabeza y pérdida de conocimiento, y Teresa Cristina Melgarejo (65) quedó internada por fuertes dolores en la zona lumbar. En las últimas horas, dos de las víctimas recibieron el alta médica.

Puntualmente acerca de la investiagción, la fiscalía ordenó peritajes y confirmó que el hombre manejaba en ojotas, un detalle que podría agravar su situación judicial. A pesar de este dato, no quedó detenido y además, el test de alcoholemia le dio negativo.