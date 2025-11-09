"El novio es un monstruo": qué dijo la amiga de la joven que fue arrojada de un segundo piso

Matilda López Sanzetenea, una joven de 18 años que estudiaba en la Universidad de Buenos Aires (UBA), murió tras caer del balcón de un segundo piso en un edificio del barrio porteño de San Telmo. La Justicia investiga las circunstancias del hecho, mientras su familia apunta contra su novio, Nahuel Castillo, también de 18 años, quien permanece detenido. Los allegados de la fallecida piden que la causa sea caratulada como "femicidio", ya que sostienen que la chica era víctima de una relación violenta y controladora.

Una de sus amigas, Wara Salazar, relató cómo era el vínculo entre la víctima y el principal sospechoso. “Él le decía que no podía vivir sin ella, que si lo dejaba se iba a suicidar. Ella quedó atrapada en ese chantaje emocional”, aseguró. La adolescente había llegado desde Bolivia en febrero con el sueño de convertirse en directora de cine, y en junio viajó brevemente a su país para despedirse de sus amigos antes de volver a Buenos Aires y continuar sus estudios.

Wara recordó que, en una de sus últimas charlas, Matilda le había confesado que Nahuel era “una persona muy tóxica”, que la seguía hasta la facultad, la espiaba y no le permitía tener amigos ni hablar con otros chicos. La joven también le contó que había recibido mensajes de otras chicas que le advirtieron sobre el comportamiento del muchacho, quien ya tenía antecedentes por acoso y maltrato hacia sus exnovias en Tarija, la ciudad boliviana de donde ambos eran oriundos.

Aunque en un momento Matilda se había separado de Castillo, la amiga explicó que retomaron la relación en agosto. “Le dije que él no era un chico bueno, que no iba a cambiar, pero en Buenos Aires ella estaba sola y él hacía lo imposible para estar cerca”, recordó. El trágico hecho ocurrió el domingo, poco después de la medianoche, cuando Matilda cayó desde el balcón del departamento ubicado en Defensa al 300. Un video incorporado a la causa muestra el momento en que la joven impacta contra el suelo y es socorrida por personas que estaban en la calle. “Vamos a hacer lo imposible para que se haga justicia por este monstruo que ella alguna vez llamó su novio”, concluyó Wara.