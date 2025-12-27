Alvarado comenzó a aclarar el panorama institucional y deportivo para lo que viene

Era una reunión necesaria y esperada. Por eso, un alto número de socios se hizo presente en la sede social de Rodríguez Peña 4984 para conocer cómo está la situación institucional de Alvarado luego de un año de Comisión Normalizadora, en qué quedaron los papeles de Personería Jurídica y, lo que más le importa al hincha, cómo será el año en lo futbolístico, en el regreso al Federal A tras el durísimo descenso de la Primera Nacional.

El titular de la Comisión Normalizadora, Emiliano Montes, estuvo al frente de la mesa junto a otros dos de los integrantes: Agustín Montecchia y Ariel Daguerre. El principal hincapié se hizo en la situación económica, en la baja de socios luego de la finalización del torneo y lo importante que sería contar con 3 mil fijos que podrían ayudar a solventar la campaña con ingresos propios

En lo institucional, la regularización en el Departamento Provincial de Personas Jurídicas continúa sus pasos correspondientes y se espera para febrero o marzo poder llamar a elecciones para volver a tener una Comisión Directiva completa.

De la parte deportiva, lo más importante tuvo que ver con la cancha. Cuando mucho se hablaba de la posibilidad de jugar en Nación, o se habían visto otras variantes, Aprevide se lo negó y hubo reuniones positivas con los responsables del nuevo Minella para poder utilizar el Mundialista durante todo 2026.

Después hubo preguntas, idas y vueltas, todo en buen clima, con un solo objetivo: sacar adelante a Alvarado entre todos.