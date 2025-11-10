Sandra Mihanovich y Marilina Ross: una amistad que trasciende el arte

Marilina Ross y Sandra Mihanovich fueron las encargadas de poner el toque emotivo de la velada en la que quedó inaugurada la 40° edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Es que la actriz y cantante protagonista de "La Raulito" recibió el premio Astor de Plata a la trayectorua y la encargada de entregarle el galardón fue nada menos que la intérprete de "Soy lo que soy". "Es más que merecido este reconocimiento", Mihanovich a 0223.

"Con Marilina fuimos a ver La Raulito a la bombonera, me acuerdo y fue muy hermoso como el reconocimiento en este Festival de Mar del Plata que también es hermosísimo", sostuvo la cantante al tiempo que destacó la continuidad del Festival y la importancia de contar con una sección de competencia nacional. "Es importante que se apoye al cine argentino", opinó.

Una vez dentro de la sala Astor Piazzolla, fue el turno de Marilina Ross de responder al aplauso de pie del público al anunciarse su galardón con la proyección de un emotivo video que repasó sus momentos más destacados en la pantalla grande,

“Muchas gracias al festival por invitarme. Es la primera vez que estoy aquí. Este premio me hizo recordar un poco mi trayectoria donde las mujeres tuvieron un papel protagónico”, sostuvo.

Por último ambas artistas se consideraron privilegiadas por vivir del arte. "Tenemos el privilegio de hacer lo que nos gusta y en lo personal me sigue haciendo muy feliz", cerró Mihanovish.