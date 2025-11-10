¿Cuándo se paga el aguinaldo en diciembre de 2025 en Argentina? Todo lo que necesitas saber

El aguinaldo - oficialmente llamado Sueldo Anual Complementario (SAC) - es un ingreso extra que los trabajadores en relación de dependencia y los jubilados/pensionados reciben dos veces al año en Argentina: una cuota en junio y otra en diciembre.

Según la Ley 27.073, el aguinaldo de diciembre 2025 está destinado a los trabajadores registrados, y a los jubilados y pensionados del sistema previsional. Esta liquidación coincide con el mes de diciembre y se puede pagar hasta el jueves 18 de diciembre.

Sin embargo, las empresas cuentan con un lapso de cuatro días hábiles posteriores a la fecha. Por ende, algunos trabajadores registrados llegarán a cobrar su aguinaldo el miércoles 24 de diciembre de 2025.

¿Cómo se calcula?

El cálculo del aguinaldo se realiza aplicando la siguiente fórmula:

Se toma la mayor remuneración mensual bruta percibida durante el semestre julio-diciembre.

Se divide ese monto por 2, lo que determina el pago del aguinaldo.

Si el trabajador no prestó servicios por los seis meses completos (por haber ingresado o egresado en el período), el pago será proporcional según los meses efectivamente trabajados.

Quienes cuentan con una antigüedad igual o mayor a seis meses en su puesto laboral, reciben el 50% de la remuneración más alta del semestre.

¿Quiénes lo reciben?

Trabajadores en relación de dependencia registrados que hayan prestado servicios durante el semestre.

Jubilados y pensionados que reciban haberes del sistema previsional.

No lo reciben los monotributistas o los trabajadores autónomos sin relación de dependencia formal.

Importante saber