Mandarina, el gato universitario que pasará su primer verano en la Facultad

La historia de Mandarina enternece las redes sociales del momento. El gato, un naranjoso macho adulto se "agregó" en la Facultad de Ingeniería ubicada en Juan B Justo y Rateriy a mediados de 2024 y, este verano pasará su primera verano solo en el edificio. El reel que cuenta su historia se volvió viral y, sus cuidadores solicitan piedritas, pipetas y alimento para garantizar el bienestar de Mandarina.

"Solicitamos ayuda para la bola de pelos" escribieron junto a una serie de fotos de Mandarina al tiempo que indicaron que la decisión de dejar que el gato permanezca en el edificio se centra en evitar que se estrese con el cambio de hábitat.

"Si bien es la primera vez que va a pasar el verano en la facu, no significa que se queda solo", detallaron y agregaron que sus guardianes lo visitarán y estarán pendientes de él.

"La llegada de Mandarina a la Facultad de Ingeniería fue un destello de luz y alegría para toda la comunidad, tanto para quienes estudian y trabajan en la facu. Cada vez que lo vemos jugando (o mas que nada durmiendo, su pasatiempo favorito) nos saca una sonrisa y es un pequeño alivio ante tanto estrés por nuestros compromisos", indicaron.

Quienes quieran ayudar a Mandarina pueden contactarse con sus cuidadores al Inatagram @Mandarina. fi.

