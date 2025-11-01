Dales un hogar: Mantecoso y sus compañeros llevan una vida esperando una familia que los quiera

Todos los perros son adultos y están en condiciones de ser dados en adopción

Gaspar, León, Mora, Luna, Chiqui, Tomy, Blue y Mantecoso son ocho perros rescatados que aguardan pacientemente en un corralón en la ciudad de Miramar por una familia que los adopte.

“Son ocho almas perrunas llenas de ilusión, amor, ternura con muchas ganas de formar parte de un hogar amoroso y responsable, que los quiera sumar a su vida”, indica en diálogo con 0223 Flavia, una de las colaboradoras que se ocupa de garantizar el bienestar de los animales mientras permanecen en el espacio.

De acuerdo al relato de la mujer, entre los ocho animales, “hay unos que alguna vez tuvieron un hogar y por algún motivo fueron abandonados a su suerte y otros que jamás conocieron lo que es tener una familia”, sostiene al tiempo que asegura que todos merecen la oportunidad de tener una casa y poder salir del encierro, la soledad y la indiferencia.

“Ellos actualmente están en un corralón municipal encerrados, tienen en común que son invisibles para muchos, fueron abandonados, maltratados, descartados y olvidados, por todos, salvo por Flor y Camila, dos voluntarias que se ocupan de hacerlos visibles y para quienes, tienen nombre, personalidad, sentimientos e historia”, indica Flavia en diálogo con este medio.

En la misma línea, Flavia asegura que todos los perros merecen la oportunidad de ser felices, jugar y ser libres en un espacio protegido con familias que los amen y los cuiden, dónde abunden los mimos y las caricias.

“Adoptar es un acto de amor, significa darle una oportunidad a un animal que ha sufrido un proceso de abandono, maltrato o abuso. Recibirlo en tu casa, darle refugio y brindarle el cariño que necesita va a ayudarlo a recuperar su confianza y autoestima. A cambio, la recompensa que vas a obtener es infinita”, indica.

Por último Flavia indica que los ocho animales están listos para ser recibidos en un hogar amoroso que los saque del encierro.

Quien quiera adoptar a alguno de los perros del corralón puede comunicarse con Flor al celular 02236900913 o al 01151230606