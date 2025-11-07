Tiene 3 meses, padece fibrosis quística y su familia pide una mano: cómo ayudar a Amara

Amara tiene 3 meses y padece fibrosis quística, por lo que debe ser intervenida en el Hiemi.

Melanie y Alejando soñaban con su bebé. Luego de tener a Nehemías, buscaron ampliar su familia y llegó al mundo Amara, una nena hermosa que completó su tribu. Pero antes de que naciera, los médicos le dieron a la pareja una mala noticia.

En las ecografías prenatales, los especialistas de Bahía Blanca (donde residen) detectaron una posible obstrucción intestinal, por lo que fueron derivados al Hospital Materno Infantil (Hiemi) para que el parto se realizara en un centro con mayor complejidad, ante la posibilidad de que la recién nacida necesitara una cirugía apenas llegada al mundo.

Finalmente, Amara nació el 23 de julio en Mar del Plata y el pronóstico se cumplió: a los dos días de vida, la pequeña ingresó por primera vez al quirófano. Sin embargo, los especialistas no hallaron una obstrucción, sino un moco muy espeso que les llevó a practicarle una ostomía, un procedimiento que le permite evacuar por una pequeña bolsita adherida a su abdomen.

Desde entonces, Amara debió atravesar cuatro ingresos al quirófano (tres de ellos para cirugías, dos de urgencia, y un procedimiento de limpieza). "En una de esas intervenciones, los médicos intentaron cerrar la ostomía, pero su organismo no respondió bien y fue necesario volver a realizarla", contaron a 0223.

Poco después, la beba atravesó un cuadro grave en terapia intensiva, donde finalmente se le diagnosticó fibrosis quística. La lucha de la familia por el bienestar de su hija se transformó en un trabajo diario de amor y cuidado.

Tras una larga recuperación, Amara logró pasar a sala intermedia y los médicos evaluaban su traslado a Bahía Blanca. Pero un nuevo virus complicó su cuadro: comenzó a tener fuertes pérdidas y no lograba retener los alimentos, por lo que el equipo médico decidió programar una nueva cirugía para cerrar nuevamente la ostomía y evitar futuras complicaciones.

"Necesitamos ayuda para seguir solventando gastos en Mar del Plata ya que pasaron casi 90 días y no sabemos cuánto más vamos a estar así. Cualquier ayuda, por mínima que parezca, se agradece de corazón", pidió su madre.

En su cuenta de Facebok, brinda detalles sobre cómo colaborar para aliviar la carga de esta familia que busca recuperar la salud de su beba.