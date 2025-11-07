Desgarrador pedido de una madre: le robaron una mochila “vital” para su hijo hipoacúsico y quiere recuperarla

Una madre de Villa Gesell pide ayuda para recuperar los accesorios del implante coclear de su hijo robados en Mar del Plata. Afirma que los elementos son “vitales” para que su hijo, que pudo recuperar la audición hace apenas 2 meses, pueda escuchar en forma correcta.

El hecho ocurrió este jueves 6 de noviembre, cuando la familia viajó a Mar del Plata para realizar una calibración de los procesadores del implante del niño. Tras la consulta médica, a eso de las 15, decidieron pasar un tiempo en la Plaza Mitre, donde estacionaron la camioneta de su hermano, una Peugeot Partner. A la media hora regresaron y descubrieron lo peor: uno de los vidrios del utilitario estaba roto y se habían llevado una billetera con documentación y la mochila con todos los elementos del tratamiento del pequeño, de tan solo 3 años.

“Son cosas que no le sirven a nadie más. Ni siquiera a otra persona sorda, porque son únicas para el procesador que Adriano tiene puesto. Si alguien lo encontró, que se apiade de nosotros”, explicó al borde del llanto, Anabella, la mamá del nene.

En declaraciones a 0223, la mujer indicó que dentro del bolso había controles de volumen, baterías, codos y auriculares de monitoreo, dispositivos indispensables para el funcionamiento del implante.

Afortunadamente, Adriano al momento del robo tenía puestos sus procesadores y puede escuchar, pero la pérdida del resto de los accesorios representa un golpe emocional y económico muy grande para la familia.

La madre pidió la colaboración de la comunidad marplatense ante cualquier información sobre los objetos robados.

“Si alguien encuentra la mochila y ve que adentro hay cosas que no entiende para qué son, que por favor las acerque a la Comisaría Segunda o a cualquier dependencia policial. Le hacen mucho bien a un niño de tres años”, suplicó.

La familia ya realizó publicaciones en redes sociales y dejó su número de contacto. Cualquier información para encontrar estos elementos, favor de comunicarse al 2255 436990 o acercarse a la comisaría más cercana.