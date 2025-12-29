Robó una camioneta, chocó cinco autos y atropelló a un vecino: el extenso historial delictivo del peligroso delincuente detenido

El peligroso delincuente que este lunes al mediodía motivó una persecución de película en distintos barrios de Mar del Plata tras robar una camioneta fue detenido gracias a un amplio despliegue policial. Mientras continúa la intensa búsqueda de su cómplice, se conoció que tiene frondosos antecedentes.

Tal como se informó, el hecho se registró en inmediaciones de Carasa al 3500, donde el delincuente y su cómplice robaron una Volkswagen Amarok para darse a la fuga.

En la descontrolada huida (perseguidos por efectivos policiales) chocaron contra cinco vehículos (una Surán, una Jeep, un Ford Ka, una Chevrolet Spin y una Duster). En uno de ellos, se encontraba un vecino cargando equipaje para viajar, que fue atropellado y debió ser trasladado al hospital con heridas.

Finalmente, en la cuadra de Mariano Acosta entre Rawson y Garay uno de los delincuentes fue detenido luego del impacto. El sujeto tenía en su poder un arma de fuego que fue secuestrada, mientras que el segundo de los hombres logró darse a la fuga y continúa prófugo.

El extenso historial delictivo del peligroso delincuente detenido

Según informaron fuentes oficiales, el sujeto de 21 años registra procesos penales previos por los delitos de encubrimiento; hurto en tentativa de motovehículo; robo a comercio; tentativa robo agravado; robo agravado por uso de arma; tentativa robo automotor; robo agravado por uso de arma (portación de arma de fuego y lesiones); y encubrimiento.

Mientras continúa la búsqueda del delincuente que permanece prófugo, fue trasladado a la comisaría y quedó a disposición de la Justicia para prestar declaración en las próximas horas.