Imágenes impactantes: feroz incendio en un reconocido supermercado

Un incendio afectó este martes al hipermercado de la Cooperativa Obrera de Aguado, en Bahía Blanca, apenas una semana después de su reinauguración tras las inundaciones del 7 de marzo.

Dos dotaciones de Bomberos trabajaron en el lugar junto a Defensa Civil y la Policía, que realizaron la evacuación preventiva de empleados y clientes. No se registraron heridos.

Según medios locales, el fuego se concentró principalmente en el techo del supermercado, aunque habría comenzado en el sector de servicios.

"Queremos llevar tranquilidad. Se activaron de inmediato todos los protocolos y se logró evacuar a todo el personal", expresó el gerente de la Cooperativa Obrera, Mariano Glas, quien confirmó que el incendio ya está controlado y que, en principio, no hubo grandes daños materiales.

Por su parte, Sebastián Sepúlveda, titular de Defensa Civil, indicó que Bomberos realizará el peritaje para determinar las causas del siniestro, y detalló que hubo pérdidas importantes en el depósito de perfumería y panificación.

"Es una sorpresa enorme… parece increíble que, después del 7 de marzo, pase esto. Pero levantaremos los brazos y seguiremos trabajando", cerró Glas.