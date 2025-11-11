Un conocido supermercado con más de 30 años de historia cierra sus puertas para siempre

Una de las sucursales más emblemáticas de Easy, perteneciente al grupo Cencosud, cerró sus puertas definitivamente tras más de tres décadas de funcionamiento en el Gran Buenos Aires.

El local, ubicado en la rotonda de La Tablada, partido de La Matanza, era uno de los más grandes de la cadena en el país y operaba en una zona de alta circulación en el oeste del conurbano. Sin embargo, la empresa decidió su cierre por falta de rentabilidad y caída sostenida en las ventas, que según el Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio de zona oeste (Seoca), bajaron entre un 30% y 50% en los últimos dos años.

Desde el gremio señalaron que el alto costo operativo del establecimiento, junto con la baja en el consumo y la reestructuración general del grupo Cencosud, fueron los factores determinantes para la medida.

El cierre afectó a 55 trabajadores: 30 de ellos aceptaron retiros voluntarios con indemnización completa, mientras que los otros 25 fueron reubicados en sucursales cercanas como San Justo, Morón, Ituzaingó, Moreno, Remedios de Escalada y Monte Grande. Según SEOCA, la empresa cumplió con todas las obligaciones laborales sin conflictos sindicales.

La decisión se enmarca en un plan de ajuste más amplio de Cencosud en Argentina, que ya había implicado el cierre de locales de VEA en distintas provincias y zonas del conurbano. El caso de La Tablada refleja la crisis del consumo minorista y las dificultades que enfrentan las grandes superficies comerciales para sostener su actividad en el contexto económico actual.