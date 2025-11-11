Necochea: encontraron el cuerpo sin vida de Débora Bulacio

Necochea: encontraron un cuerpo e investigan si es el de Débora Bulacio

El cuerpo sin vida de Débora Bulacio fue hallado este martes a primera hora de la tarde. La mujer de 38 años había viajado a la localidad bonaerense de Necochea para acampar durante el fin de semana con su pareja, Ángel Gutiérrez, quien está detenido señalado como el autor del femicidio.

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 la identidad del cuerpo que fue hallado en una zona boscosa horas después de que los investigadores encontraran con manchas de sangre la carpa en la que durmió la pareja oriunda de Barker.

Los familiares de la víctima se hicieron presentes en el lugar.

Según las primeras informaciones que pudo corroborar este medio, el cuerpo de Débora no presentaba heridas punzantes, aunque sí acusaba signos de violencia. De todas formas, se espera que en las próximas horas se le practique la autopsia preliminar para determinar las causas del deceso.

Minutos antes de las 15 las autoridades notificaron a los familiares de la víctima, quienes rompieron en llanto en el lugar y se mostraron consternados entre gritos de desesperación y dolor por el fatal desenlace.

Débora Bulacio tenía 38 años.

Tras confirmarse la identidad del cadáver, los investigadores intentar determinar el camino que realizó el femicida hasta descartar su cuerpo.

En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción N° 20, a cargo del fiscal Walter Pierrestegui, del Ministerio Publico Fiscal de Necochea.

Discutió con su pareja y desapareció

Según medios locales, hay testigos que escucharon una fuerte discusión durante el sábado por la noche, y en la mañana del domingo, alrededor de las 8:30, otros vieron al hombre salir solo del camping.

Los familiares de Bulacio no tuvieron respuesta durante el fin de semana, ni a llamados telefónicos ni a mensajes de texto. "El sábado es lo último que sabemos de ella", aseguraron. Desde entonces, se montó un rastrillaje con efectivos de la Policía Bonaerense y la Prefectura Naval Argentina que terminó de la peor manera.

