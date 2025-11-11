Dos madres denunciaron que sus hijas fueron abusadas por un alumno más grande y quisieron tomar la escuela

Dos madres denunciaron que sus hijas de 6 años fueron abusadas por un alumno mayor que ellas de la Escuela Primaria N°21, ubicada en Onésimo Leguizamón y Bolívar, y alrededor de 30 padres se presentaron en la institución para exigir explicaciones, lo que llevó a un clima de tensión total.

Según pudo saber 0223, cuando comenzó a difundirse la noticia, los padres se agolparon en la puerta del colegio para retirar a los niños, al mismo tiempo que prendieron fuego neumáticos y cortaron la calle.

Ante la presencia de los padres, quienes se mostraron firmes en la decisión de retirar a sus hijos, los directivos se opusieron y finalmente debieron ceder y dejar que los chicos salieran de a dos por curso. Tras ello, sin los niños en la institución, pidieron explicaciones por la denuncia de las dos madres, que aseguran que un alumno de alrededor de 13 años abusó de sus hijas, de 6.

En ese marco, hubo destrozos e inició el caos en el interior de la Primaria N° 21, por lo que debió intervenir personal de Prefectura. En tanto, de acuerdo a la información a la que accedió este medio, los padres habrían intentado tomar la escuela.