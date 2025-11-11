Despistó, volcó y terminó arriba de un guardarraíl

En horas de la jornada de este martes, personal del destacamento de la policía vial de Pinamar intervino ante un siniestro ocurrido en el kilómetro 5 de la ruta provincial 74, en el carril descendente.

Por motivos a establecer, una camioneta Fiat Fiorino perdió el control, despistó y terminó volcando sobre la banquina. Afortunadamente, la conductora —vecina de Villa Gesell— no sufrió lesiones y pudo salir por sus propios medios del vehículo.

El episodio se registró en un tramo de recta de la ruta, con la calzada seca y buenas condiciones climáticas. Efectivos policiales realizaron tareas de señalización y encauzamiento del tránsito para garantizar la seguridad del lugar, mientras se aguardaba la llegada de una grúa para remover el rodado.

El tránsito se mantuvo fluido y sin mayores complicaciones, en tanto se labraron las actuaciones de rigor bajo la intervención del departamento de seguridad vial X La Costa.