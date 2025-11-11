Despistó, volcó y terminó arriba de un guardarraíl
Una mujer protagonizó un despiste en ruta 74 este martes en la tarde cuando circulaba en dirección hacia Villa Gesell.
En horas de la jornada de este martes, personal del destacamento de la policía vial de Pinamar intervino ante un siniestro ocurrido en el kilómetro 5 de la ruta provincial 74, en el carril descendente.
Por motivos a establecer, una camioneta Fiat Fiorino perdió el control, despistó y terminó volcando sobre la banquina. Afortunadamente, la conductora —vecina de Villa Gesell— no sufrió lesiones y pudo salir por sus propios medios del vehículo.
El episodio se registró en un tramo de recta de la ruta, con la calzada seca y buenas condiciones climáticas. Efectivos policiales realizaron tareas de señalización y encauzamiento del tránsito para garantizar la seguridad del lugar, mientras se aguardaba la llegada de una grúa para remover el rodado.
El tránsito se mantuvo fluido y sin mayores complicaciones, en tanto se labraron las actuaciones de rigor bajo la intervención del departamento de seguridad vial X La Costa.
