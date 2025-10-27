Impresionante convocatoria por la Fiesta del Talar con cientos de puesteros y jinetes

Más de 300 jinetes realizaron la tradicional cabalgata por la nueva edición de la Fiesta del Talar.

En el partido de General Madariaga se inicia desde este 27 de octubre una nueva edición de la Fiesta del Talar, la número 30, con una gran cantidad de participantes que durante varias noches hicieron fila para ingresar al predio de la celebración. Con una tradicional cabalgata que reunió a más de 300 jinetes, se abrieron este lunes las puertas del sector conocido como “La Invernada”, sede del evento.

A raíz de la gran presencia de personas, vehículos y animales, la policía vial bonaerense desarrolló un importante operativo de seguridad. El despliegue policial, coordinado por personal del departamento de la zona operativa vial X de La Costa a cargo del comisario mayor Javier Fiscella, se inició en las primeras horas de la mañana de este lunes y abarca distintos puntos de la ruta 11 y la ruta 74.

Los jinetes que ingresaron este lunes al predio La Invernada de Madariaga.

Cabalgata de la “Fiesta del Talar”: prevención y control en rutas 11 y 74

La actividad, de fuerte arraigo en la zona y con participación de centros tradicionalistas de Lucila del Mar, Villa Gesell, Pinamar y General Madariaga, contempla el desplazamiento de columnas de caballos y vehículos de apoyo por caminos provinciales, motivo por el cual se dispuso un dispositivo especial de prevención y ordenamiento del tránsito.

El operativo comenzó a las 6 de la mañana en la rotonda del kilómetro 410 de la ruta 11 (acceso a Villa Gesell), y continuó desde las 7:30 en la intersección de las rutas 74 y 56, en el partido de General Madariaga. Más tarde, entre las 10 y las 14 horas, se organizó una presencia policial en la rotonda de ruta 11 y ruta 74, en jurisdicción de Pinamar.

El objetivo, según señalaron fuentes de la policía de seguridad vial en contacto con 0223, es garantizar la seguridad de los participantes y de los usuarios de las rutas durante la jornada, manteniendo un flujo vehicular ordenado y evitando incidentes en la circulación.

Para ello, quedaron afectados móviles y personal de los destacamentos viales de Villa Gesell y Pinamar, junto con recursos humanos de la sección motorizada del partido de La Costa, además del apoyo de efectivos de la estación de policía comunal y del comando de patrulla rural de General Madariaga.

El despliegue forma parte de las acciones preventivas que la fuerza desarrolla desde la semana pasada, cuando una extensa cantidad de vehículos se instaló a la vera de ruta 74 a la espera de ingresar al predio de la fiesta. El evento se extenderá por varios días, hasta el próximo domingo 2 de noviembre inclusive.