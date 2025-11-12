Quisieron robar una moto y los atraparon: tienen 16 y 17 años

A plena luz del día y en una zona muy transitada de la ciudad.

Dos adolescentes de 16 y 17 años que el miércoles a la tarde forzaron el tambor de arranque de una moto y que intentaron escapar cuando vieron a la policía fueron aprehendidos en inmediaciones de la ex terminal y quedaron alojados en el Centro Especializado en Aprehensión (CEA) de Batán.

Fue personal del Grupo de Patrulla Motorizada el que observó en inmediaciones de Arenales y Alberti a los dos sujetos que al notar su presencia comenzaron a caminar en distintas direcciones.

Uno de ellos arrojó una mochila de color negro que tenía en su interior una “yuga” casera en forma de T: tras una recorrida por la zona hallaron al dueño de una moto ZanellaZB 110 que habían intentado sustraer.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal de Flagancia Mariana Baqueiro dispuso la formación de causa por robo en grado de tentativa y el traslado de ambos menores.