Boca en crisis: Riquelme evalúa cuatro DT para reemplazar a Úbeda y el clásico con Racing puede ser decisivo

Tras el 0-0 con Platense y los silbidos en la Bombonera, el futuro del entrenador pende de un hilo. El viernes, ante Racing, se juega mucho más que tres puntos. Riquelme mueve fichas: los cuatro nombres que analiza Boca

El clima en Boca cambió drásticamente después del empate sin goles ante Platense en la La Bombonera. El equipo volvió a dejar una imagen opaca, sin rebeldía ni profundidad, y los silbidos bajaron con fuerza desde las tribunas. En ese contexto, la figura de Claudio Úbeda quedó seriamente cuestionada y su continuidad ya no parece asegurada.

La dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme sabe que el margen de error se achicó. El clásico del viernes frente a Racing Club asoma como una final anticipada para el entrenador. En el Mundo Boca entienden que no solo importa el resultado, sino también la forma: el equipo necesita mostrar una reacción futbolística y anímica urgente.

Puertas adentro, Riquelme ya comenzó a evaluar alternativas en caso de que el ciclo se termine. Uno de los nombres que seduce es el de Rubén Darío Insua, un técnico con personalidad fuerte y experiencia en contextos adversos. Su perfil encaja con la idea de recuperar orden táctico y carácter competitivo, dos aspectos que hoy Boca no logra sostener durante los 90 minutos.

Otro apuntado es Cristian González, el “Kily”, que viene construyendo equipos intensos y comprometidos. Su estilo frontal y su identificación con el fútbol argentino lo convierten en una alternativa atractiva para un vestuario que parece necesitar una inyección de energía y liderazgo directo.

En la lista también aparecen dos nombres de peso internacional: Néstor Lorenzo, con recorrido en selecciones y experiencia en procesos largos, y Antonio Mohamed, un entrenador con títulos y espalda para asumir desafíos grandes. Ambos representan un salto de jerarquía y una apuesta fuerte si Boca decide dar un golpe de timón.

Mientras tanto, Úbeda prepara el duelo ante Racing sabiendo que se juega más que un clásico. En Boca no hay tiempo para transiciones largas ni proyectos sin resultados inmediatos. El viernes, en un estadio que puede pasar del aliento al murmullo en cuestión de minutos, se definirá buena parte del futuro del banco xeneize.