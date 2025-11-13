Denuncian dramáticos abusos en un jardín y apuntan contra la institución: "Lo minimizaron"

La desesperación se apoderó de un grupo de madres y padres de un jardín de Mar del Plata luego de que sus niños reflejaran situaciones de abuso y contaran que sucedieron dentro de la institución.

El primero de los hechos de los que tienen conocimiento habría pasado en abril, cuando una de las mamás notó que su hijo estaba teniendo comportamientos violentos repentinos. "Decía que no quería ir al jardín y me lo tenían que arrancar de los brazos para que entrara. Cuando le pregunté, me contó que un compañerito era malo y le pegaba, por lo que fui a hablar a la institución. Allí me comentaron que el nene ya venía con problemas y que estaba en tratamiento, por lo que les pedí que no dejaran de cuidar a mi hijo", relató la mujer a 0223.

Madres y padres acudieron a la Justicia para que actúe. "Hay una criatura que necesita ayuda urgente", solicitaron.

Pasaron los meses y una noticia los alarmó: los padres de una niña alertaron al resto que este mismo chico de 4 años la había tocado de forma obscena en el baño tras haberse escapado del aula. "En el jardín Belén dijeron que eran juegos explorativos y lo minimizaron, por lo que los papás hicieron la denuncia", aseguró la mujer.

La preocupación comenzó a crecer entre los adultos, que le pidieron a la institución que controle con mayor cuidado lo que sucedía en los baños y realizaran un seguimiento sobre la criatura en particular.

"En septiembre mi nene logró contarme lo que le había pasado y me lo demostró con su cuerpito: era un abuso. Cuando le pregunté quién había sido, me nombró a este mismo nene y me dijo que fue en el baño con un juguete y que la seño no estuvo", narró entre lágrimas la mamá.

Al día siguiente, habló con los directivos pero la respuesta no fue la esperada: "Les mostré lo que mi hijo reprodujo y les dije que no iba a permitir que me dijeran que lo que le pasó era un juego de niños. Ellos como institución me dijeron que no podían hacer más y les advertí que no era normal que el nene hiciera esas cosas, que algo le estaba pasando. Les pedí que hablen con los papás informando la situación y se negaron rotundamente, por lo que les avisé yo. Ahí surgieron muchos más casos", advirtió.

Otra de las madres denunciantes se comunicó con 0223 y graficó las medidas del establecimiento como "absurdas": "El jardín tiene actas de la cantidad de madres que hemos ido a hablar por estas actitudes inquietantes porque el nene tiene una obsesión con los genitales de los chicos. Pero el jardín lo único que sabe decir es que son cosas normales de niños".

Respecto al chico mencionado, las denunciantes mostraron preocupación: "Me dicen que ellos sólo están en contacto con sus profesionales y que no pueden hacer nada más. Si ellos como institución no pueden hacer nada, como mamá sí podía, así que realicé dos denuncias: una por presunto abuso en la familia para que averigüen qué está pasando con el nene, que intervenga la Justicia y que alguien lo ayude, y otra contra la institución por encubrimiento, porque en el primer caso minimizaron, naturalizaron y no hicieron nada", detalló la mujer.

Una vez presentadas las denuncias, las familias se comunican continuamente con la fiscalía y esperan que tenga un avance para que tanto el niño señalado como el resto de sus compañeritos no sigan sufriendo.