Sileoni sobre la Escuela 21: “No hay una pandemia de violencia, pero los episodios existen”

El director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, se refirió a la situación de violencia ocurrida esta semana en la Escuela Primaria N°21 de Mar del Plata, donde se registraron destrozos y agresiones tras la denuncia de madres de dos niñas de 6 y 7 años por presuntos tocamientos de un alumno de 10.

En ese marco, el funcionario sostuvo que si bien se trata de un hecho grave, no puede hablarse de una “pandemia de violencia” en las escuelas bonaerenses.

“Entre primaria y secundaria debemos tener unas 90.000 aulas en toda la provincia. Los episodios violentos existen, pero son puntuales. No me lleva a desresponsabilizarme ni a decir que está todo bien, pero tampoco podemos generalizar”, afirmó en diálogo con Extra (102.1).

Sileoni reconoció el dolor de la comunidad educativa marplatense y consideró “inadmisible” la reacción que derivó en daños al edificio y agresiones al personal de la escuela.

“No voy a justificar lo que pasó. Estamos hablando de niños muy pequeños. Lo que ocurrió fue un acto indebido que debe abordarse con diálogo y, si corresponde, alguna sanción. Pero bajo ningún punto de vista se puede responder con más violencia”, sostuvo.

El titular de la cartera educativa agregó que situaciones similares se han registrado en otras localidades bonaerenses, aunque insistió en que “no se trata de un fenómeno extendido”.

“Hay personas que actúan impulsivamente, que pierden la individualidad y la racionalidad. Eso no puede pasar en una escuela, ni en Mar del Plata ni en ningún lado”, remarcó.

El martes, tras conocerse la denuncia en la Escuela 21, un grupo de padres ingresó al establecimiento, rompió vidrios y agredió a personal docente y auxiliar. La Policía intervino para desalojar el edificio y se iniciaron causas judiciales por daños y lesiones. "No es una reacción justificable", sentenció el funcionario.