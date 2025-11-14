Otro caso de viudos negros: ataron, golpearon y apuñalaron a un psicólogo en su casa

Un psicólogo misionero llamado Alfredo denunció que fue drogado y luego torturado por tres hombres en su departamento de Palermo: todo comenzó cuando invitó a cenar a un joven que había conocido por una aplicación de citas y con quien había hablado durante mes y medio. Según contó, el supuesto amigo, identificado como Julián Gutiérrez, actuó como señuelo y le puso una sustancia en la bebida. Minutos después, dejó entrar a dos cómplices que iniciaron el ataque.

La víctima relató que se desvaneció sin advertirlo y despertó atado de pies y manos en su cama, rodeado por los tres agresores. El líder de la banda comenzó a golpearlo y lo intimidó con un cuchillo mientras exigían dinero y dólares. Aunque les entregó sus ahorros y el dinero del alquiler, los golpes y amenazas continuaron. El terapeuta intentó gritar por ayuda, lo que provocó una reacción aún más violenta del atacante.

Durante el forcejeo, Alfredo recibió varias puñaladas: una en el antebrazo al intentar frenar el ataque, y otra profunda en el cuádriceps cuando trató de girar para escapar. Mientras él se desangraba, los delincuentes recorrían el departamento buscando objetos de valor y probándose su ropa. Finalmente escaparon con dinero, dispositivos electrónicos, pertenencias personales y hasta las llaves del domicilio. Solo dejaron algunas herramientas de trabajo que no pudieron cargar.

Luego de que los agresores huyeran, el damnificado logró pedirle ayuda a una vecina que lo llevó al hospital, donde recibió atención médica. Tras realizar la denuncia, descubrió que el perfil de su atacante había sido eliminado de la aplicación y que el historial de su celular había sido borrado, señal de que accedieron al dispositivo. La causa permanece en investigación mientras el individuo espera que los responsables puedan ser identificados y detenidos.