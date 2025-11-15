Un feroz incendio en una casa reunió a tres dotaciones de bomberos

Un incendio afectó este sábado por la tarde a una vivienda ubicada en Las Magnolias y Las Rosas, en el barrio Las Margaritas, donde trabajaron bomberos de tres cuarteles para contener las llamas.

El fuego se inició alrededor de las 17.40 en el sector de living-comedor de una casa de una planta, construida en mampostería con techo de tejas y tirantería de madera. Cuando llegó la primera dotación del cuartel Camet, el foco ya estaba declarado, por lo que se iniciaron de inmediato las tareas de extinción.

Como refuerzo, se convocó a personal de los cuarteles Caisamar y Centro.

Según informaron, no se registraron heridos ni personas afectadas durante el siniestro. Las causas del incendio serán materia de peritajes.