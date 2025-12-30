Robaron a mano armada una Ford Ranger en Navidad: la encontraron incinerada

El avance de una investigación por el robo de una camioneta Ford Ranger que un joven de 23 años denunció la pasada Navidad derivó en la realización de un allanamiento en el que encontraron el chasis incinerado e identificaron a dos jóvenes 18 y 27 años y un adolescente de 16.

Según la denuncia, fueron entre cinco y seis personas las que golpearon al conductor, le sacaron la llave y escaparon por ruta 226 en dirección a Mar del Plata. Allí se insertó el adelanto de secuestro y se labraron actuaciones para dar con los autores.

Tras el aval de la Justicia de Garantías, se irrumpió en un domicilio en Pasaje Venezuela y Santa Cruz donde secuestraron una billetera, prendas, celulares, el documento de la víctima y hallaron el chasis de la Ford Ranger incinerado.

Elementos secuestrados.

La fiscal Lorena Hirigoyen dispuso que se notifique a los imputados de 27 y 18 años el delito de hurto agravado de vehículo dejado en vía pública mientras que las actuaciones por el menor fueron remitidas al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.