Pronostican que el verano en el 95% de la provincia de Buenos Aires será más caluroso de lo normal

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que desde enero y hasta marzo alrededor del 95% de los municipios de la provincia de Buenos Aires experimentará valores térmicos superiores a los normales. Solo un puñado de distritos puede tener temperaturas en torno a las normales para la época del año.

Así se desprende de un informe del organismo que destaca que la mayoría de los partidos bonaerenses tendrán temperaturas superiores a lo habitual en esta época del año. De acuerdo a los datos históricos, el promedio ronda los 20 grados en la parte inferior de la provincia y 22 grados más hacia el norte.

En medio de la actual ola de calor, el análisis indica, a diferencia del realizado hace un mes, que serán muchos más municipios bonaerenses los que sufrirán por las altas temperaturas: antes eran 30 y ahora son 130 de los 136.

El informe emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se recuerda que el verano de 2023 fue uno de los más intensos de los últimos años. La Ciudad de Buenos Aires, con un promedio de 25,6 grados, batió récord absoluto y superó todos los datos desde que se tiene registro, es decir desde 1906. En febrero de ese año, varias localidades de la provincia tuvieron récords de temperatura, como Pehuajó (40,6°), Dolores (40,3°), Ezeiza (39,6°), La Plata (39,5°), Tandil (38,1°) y Bolívar (39,6°).

De confirmarse el pronóstico trimestral del SMN, la temporada 2026 será intensa en la provincia de Buenos Aires pero también en Entre Ríos, La Pampa, Mendoza y San Juan.

En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico indica que la Costa Atlántica permanecerá en un escenario de normalidad, con una cantidad de días de lluvia prevista para enero, febrero y marzo, que coincide con el promedio histórico, el cual supera ligeramente los 100 milímetros mensuales. También se esperan lluvias normales en el resto del territorio bonaerense.