Se quedó con un un celular en el recital de Dua Lipa y encontró al dueño tras una insólita búsqueda

Con el Monumental colmado durante las dos noches de Dua Lipa en Argentina, miles de fanáticos vivieron un show vibrante que dejó también varias historias inesperadas. Entre ellas, la de Sofía Saluzzi, quien encontró un celular perdido entre saltos, luces y gritos. La joven decidió hacer lo imposible para ubicar al dueño y devolverlo. “Encontré un celular el 7/11/25 en River durante el recital de Dua Lipa”, comenzó relatando.

El problema no era menor: el teléfono estaba en modo avión, sin posibilidad de conectarse a internet y con una única pista visible, la foto de una pareja en la pantalla. La chica publicó un video en Instagram explicando la situación y pidió colaboración para difundirlo. “¿Me ayudan compartiendo para lograr devolverlo?”, escribió junto al posteo musicalizado con “Training Session”. La publicación empezó a circular con fuerza entre los usuarios.

Como suele ocurrir con las historias que se viralizan, la difusión hizo su trabajo. Horas más tarde, la muchacha anunció que habían logrado dar con Joaquín, el dueño del celular, y con su prima. Coordinó la entrega y publicó una foto con ambos para señalar que la búsqueda había llegado a buen puerto. “Encontramos al dueño y a su prima. Gracias a quienes difundieron”, celebró la joven en sus redes sociales.

En los comentarios, Joaquín respondió con un mensaje cargado de gratitud. “Gracias Sofi por absolutamente todo y por el tipo de persona que se nota que sos, ojalá el mundo se llene de personas como vos”, escribió. Así, la historia tuvo un cierre feliz y se sumó al listado de momentos virales que dejaron las presentaciones de la artista británica en Buenos Aires.