Asesinaron de un balazo a un jubilado frente a su esposa para robarle el celular

Cuatro ladrones asesinaron a un jubilado de 77 años, a quien le dispararon un balazo en el cuello frente a su esposa porque se resistió a que robaran un teléfono inalámbrico que tenía en su vivienda: el suceso fue registrado el viernes pasado en el sur del conurbano bonaerense. Los criminales se fugaron, aunque luego los pesquisas policiales detuvieron a dos sospechosos.

La víctima fatal fue identificada como Héctor Osvaldo Moreno. El hecho se produjo cuando los delincuentes ingresaron armados a la finca habitada por el matrimonio, situada en calle Uruguay al 3800, casi en el cruce con Garibaldi. Al mismo tiempo, trascendió que pretendieron apoderarse del dispositivo y, por tal motivo, entablaron un forcejeo con el sujeto, a quien resolvieron efectuarle un tiro frente a su pareja.

Con rapidez, los agresores huyeron y, de inmediato, se refugiaron en el barrio. Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al fallecido y lograron determinar que presentaba un certero impacto de arma de fuego en la región del cuello. Mientras tanto, los servidores públicos de la comisaría 6ª del distrito y de la Dirección Departamental de Investigaciones de la zona consiguieron apresar a dos sospechosos.

Los acusados tienen 25 y de 29 años; mientras que ahora buscan a los demás implicados en el asesinato del jubilado. Algunas versiones sostienen que el matrimonio descansaba tranquilamente en ese domicilio al momento de consumado el asalto. Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada como “homicidio en ocasión de robo”, la Unidad Funcional Descentralizada N° 1 de los tribunales de la jurisdicción.