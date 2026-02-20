Nenes y bebés con cocaína: liberaron al padre

No hay elementos que incriminen al padre en la investigación.

El hombre que estaba acusado de suministrar cocaína a sus hijos y dos bebés recuperó la libertad luego de la realización de las cámaras Gesell y del resto de las testimoniales recabadas por los investigadores.

El fiscal Rodolfo Moure pidió el cese de la medida de coerción del imputado y el sujeto salió del complejo penitenciario de Batán aunque por el momento seguirá imputado.

Para la defensa del hombre, a cargo del abogado Lucas Tornini, en las declaraciones de los menores en Cámara Gesell no apareció ningún elemento que pudiera determinar que la droga fuera suministrada por él.

Ya en su declaración del 29 de enero, el acusado de suministrar cocaína a sus hijos de 13, 10 y 9 años y a dos bebés de apenas un mes en la ciudad de Balcarce, negó los hechos y sostuvo que la madre era consumidora.

En línea con esa hipótesis había señalado que también se hallaron restos de estupefacientes en los mellizos de un mes, quienes se encuentran en período de lactancia.

Tal como se informó en su momento, la causa se inició tras la denuncia presentada por la mujer, a quien durante el procedimiento le secuestraron elementos vinculados al consumo de estupefacientes.

Más allá de haber recuperado la libertad, el hombre sigue imputado por suministro de estupefacientes agravado por tratarse de menores de edad, un delito que contempla una pena mínima de seis años de prisión.