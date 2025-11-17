Javier Milei participará del sorteo del Mundial 2026 junto a Donald Trump

El presidente Javier Milei viajará a los Estados Unidos para participar del sorteo del Mundial 2026, que tendrá lugar el 5 de diciembre en Washington, y está previsto que ocupe un lugar destacado en un palco exclusivo para él y su par norteamericano, Donald Trump.

El viaje fue confirmado por fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas. El evento se celebrará en el Kennedy Center, sede de la Orquesta Sinfónica Nacional, que el republicano puso a disposición de la FIFA por la buena relación que tiene con su titular, Gianni Infantino.

La sala tiene capacidad para 2.442 personas y los organizadores invitaron a los mandatarios de todas las Selecciones participantes, en especial México y Canadá, que serán sede de la Copa del Mundo junto a Estados Unidos. Sin embargo, la idea es que Milei y Trump se muestren solos en el parco presidencial, según adelantó Infobae.

Javier Milei buscará sumar otra foto con Donald Trump.

Este será el viaje número 15 del libertario a los Estados Unidos en lo que va de su mandato. Su última visita fue a principios de noviembre para participar del American Business Forum que se realizó en Miami. Por otro lado, su encuentro más reciente con Trump fue el 14 de octubre, en una visita oficial a la Casa Blanca.

El Gobierno no precisó si Milei aprovechará este viaje para firmar el acuerdo comercial que se anunció entre Argentina y Estados Unidos, un paso formal que aún no tiene fecha confirmada. Sin embargo, las agendas de ambos mandatarios podrían coincidir para dar lugar a una reunión bilateral en Washington.