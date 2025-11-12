Femicidio de Débora Bulacio: el video del asesino arrastrando el cuerpo antes de enterrarlo

En medio de la investigación por el femicidio de Débora Bulacio, trascendió un video donde se ve al femicida arrastrar a su novia hacia el lago de Los Cines y la enterró. La mujer de 38 años había ido a pasar un fin de semana junto a su pareja, Ángel Andrés Gutiérrez, en Necochea.

Las imágenes son de una cámara de seguridad instalada sobre la calle 101 que está entre el camping y el lugar donde se encontró el cuerpo. El hecho ocurrió el 4 de la madrugada del 9 de noviembre.

En la oscuridad, Gutiérrez traslada a su novia hacia el lago de Los Cines acompañándose por una linterna o la luz de su celular. Allí, descartó el cuerpo y lo dejó enterrado en la arena. El lugar del hallazgo se ubica entre la avenida 2 y la calle 72, a escasa distancia del mar, también a pocos metros del acceso al camping Miguel Lillo.

La causa está a cargo del fiscal Walter Pierretégui, de la UFI de Género de Necochea, y de la jueza de Garantías, Aida Ihuez.

Débora fue vista por última vez el sábado pasado en ese mismo lugar, pero encontraron su cuerpo dentro de una bolsa de consorcio y en posición fetal en un pozo realizado por el femicida.

Para los investigadores del caso, la hipótesis principal es que Gutiérrez, la pareja de Bulacio Del Valle, la asesinó y luego arrastró el cuerpo de forma zigzagueante, ya que se dejó un rastro que marcó el lugar específico en el que fue encontrado el cuerpo de la mujer que tenía 38 años de edad.