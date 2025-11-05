El dólar oficial cayó por segunda rueda, a pesar de la baja de tasas impulsada por el Banco Central

El dólar minorista cerró a $1.423,83 para la compra y $1.476,48 para la venta.

El dólar oficial cayó por segunda rueda consecutiva en el segmento mayorista, a pesar de la baja de tasas impulsada por el Banco Central (BCRA), y de esta manera, el tipo de cambio logró alejarse del techo de la banda, hasta 3,2%. El plato fuerte de esta jornada será la licitación clave por parte del Tesoro Nacional, que enfrenta vencimientos por más de $10 billones.

A nivel mayorista, el tipo de cambio cerró a $1.443 para la compra y $1.452 para la venta, un retroceso de 0,14% ($2) con respecto a la jornada anterior. El volumen de contado operado fue de más de u$s532,9 millones, en la antesala al feriado bancario del próximo jueves.

Por su lado, el dólar blue cayó a $1.440 para la venta.

Por su parte, el dólar minorista cerró a $1.423,83 para la compra y $1.476,48 para la venta en el promedio de entidades financieras que elabora el BCRA. En tanto, en el Banco Nación (BNA) finalizó a $1.475 para la venta, un descenso de $10 respecto a ayer. De ese modo, el dólar tarjeta o turista, equivalente al oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.917,5.

En el tramo del dólar futuro se registraron bajas generalizas de hasta el 0,9%. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de mes llegará a $1.467,5 y que en diciembre lo hará a los $1.502. En total, se negociaron futuros por u$s801 millones, según PR Corredores de Cambio.

Entre los paralelos, el dólar MEP cayó 0,9% a $1.482,68, mientras que el dólar Contado con Liquidación (CCL) retrocedió 0,7% a $1.503,22. En tanto, el dólar blue cayó a $1.440 para la venta, según un relevamiento de Ámbito.